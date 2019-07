Non solo preghiere e offerte, ma anche opportunità di lavoro e progetti in ambito caritativo, pastorale­ e di preservazione de­l patrimonio di culto.

Con l’8 per mille la Chiesa cattolica ha contribuito a realizzare interventi di notevole importanza. Come il restauro della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo a Bra, indubbio tesoro del barocco piemontese.

La facciata, di rara suggestione, è stata risistemata e messa in sicurezza, anche grazie a 35mila euro provenienti dalle firme in calce alla dichiarazione dei redditi.

In questi anni, la chiesa braidese ha impiegato risorse e volontà per la tutela e la valorizzazione di beni consegnati dalla fede di generazioni di credenti. Il ritrovato splendore dell'edificio sacro segna un ulteriore passo verso la riappropriazione, da parte della comunità, dei valori identitari, rappresentati dal patrimonio religioso cittadino. Per il 2019, grazie alla possibilità di donare a favore della Chiesa cattolica l'8 per mille IRPEF, potranno essere implementate ulteriori attività a protezione della nostra storia e cultura.