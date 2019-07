Mercoledì Veg: coppa golosa ai berries con crema di latte di mandorla

Proseguono i MercoledìVeg di Ortofruit Italia con le ricette tratte da ilGolosario.it di Paolo Massobrio.

La proposta di questa settimana è: coppa golosa ai berries con crema di latte di mandorla.

Oggi vi proponiamo un dessert perfetto per la stagione estiva. Una coppa fresca e sfiziosa che unisce in un mix perfetto ed equilibrato la piacevole succosità dei nostri berries e la dolcezza della crema al latte di mandorla. Un dessert 100% veg da servire a fine pasto o per concedersi una pausa dal gusto sopraffino.

Ingredienti:

• 400 g di berries (mirtilli, more, lamponi)

• 4 dl di latte di mandorle non dolcificato

• ½ vasetto di yogurt di soia

• 22 g di maizena

• 150 g di panna liquida vegetale

• 4 cucchiai di zucchero di canna chiaro

• 2 cucchiai di Grand Marnier o di Rum

• 1 cucchiaio di zucchero a velo

Preparazione

Mescolate lo yogurt di soia con lo zucchero fino ad ottenere un composto morbido e omogeneo, quindi incorporate la maizena.

Nel frattempo scaldate il latte di mandorle senza farlo bollire completamente. Versatelo a filo sulla crema di yogurt, mescolando, poi versate tutto in un pentolino e portate a ebollizione mescolando continuamente con una frusta.

Ritirate dalla fiamma e profumate con il liquore.

Appoggiate il pentolino su acqua e ghiaccio e fate raffreddare, mescolando.

Montate quindi la panna e incorporatela delicatamente alla crema con movimenti dall’alto verso il basso.

Distribuite la crema in 4 bicchieri cilindrici formando strati alternati di crema e frutti di bosco e terminando con frutti di bosco sulla sommità.

Ponete in frigorifero per almeno un’ora prima di servire. Al momento di servire, spolverizzate leggermente i frutti di bosco con zucchero a velo.

N.B: per rendere ancora più sfizioso il dessert, potete aggiungere tra uno strato e l'altro una presa di muesli o fiocchi d'avena.