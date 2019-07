Villaggio Coldiretti a Milano: in 600 da Cuneo per dire #StoCoiContadini

Si aprirà venerdì 5 luglio a Milano il Villaggio Coldiretti, il maxi evento che per tutto il weekend porterà nel cuore cittadino, da Piazza del Cannone a Piazza Castello, la grande bellezza delle campagne italiane, cuneesi comprese.

Oltre 200.000 metri quadri nel centro di Milano per dire #StoCoiContadini e per far conoscere a milanesi e turisti il lavoro, le produzioni e le ricette della tradizione agroalimentare Made in Italy.

Coldiretti Cuneo sarà al Villaggio con 600 imprenditori agricoli da ogni parte della Granda durante la tre giorni milanese.

Non mancheranno i giovani imprenditori cuneesi che, insieme ai colleghi dal resto d’Italia, parteciperanno al “Villaggio delle Idee” per lavorare a progetti d’innovazione che verranno presentati nella giornata conclusiva di domenica 7 luglio.

Una rappresentanza cuneese prenderà parte anche al più grande mercato Campagna Amica a Km zero, con aziende agricole da ogni parte dello Stivale.

“Portare nel cuore pulsante della metropoli finanziaria il vero cibo Made in Italy, con un gustoso assaggio delle produzioni cuneesi, è una sfida per far conoscere a consumatori e turisti il frutto del lavoro dei nostri imprenditori grazie ai quali possiamo vantare eccellenze enogastronomiche conosciute in tutto il mondo e presidiare territori che altrimenti sarebbero andati distrutti” dichiara Roberto Moncalvo, Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo.

Saranno tre giorni fitti di attività, fra showcooking con gli Agrichef, degustazioni, lezioni di agrocosmesi, fattorie didattiche e agriasili per i più piccoli, pet therapy, un’“Arca di Noè” in cui scoprire le piante e gli animali salvati dall’estinzione grazie al lavoro degli agricoltori italiani, riconosciuto e sostenuto dai “Sigilli” di Campagna Amica che, per l’occasione, presenterà la più grande opera di valorizzazione della biodiversità contadina mai realizzata in Italia.

Al Villaggio Coldiretti, infine, tutti potranno vivere per una volta l’esperienza da gourmet con il miglior cibo italiano al 100% a soli 5 euro per tutti i menu preparati dai cuochi contadini.