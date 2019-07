"Abbiamo 11 anni per salvare il pianeta": 17enne di Cuneo parla di ambiente e inquinamento dal palco dell'assemblea di Confindustria

A soli 17 anni, un po' come Greta Thumberg, ha preso la parola e ha detto agli industriali presenti, senza troppi giri di parole, che il tempo per salvare il pianeta e provare ad invertire la rotta è davvero poco: 11 anni.

Sull’argomento, di estrema attualità e che negli ultimi mesi è stato al centro dell’attenzione globale è intervenuta una giovane di Cuneo, Mafalda Collidà , in qualità di portavoce del collettivo di ragazzi cuneesi “S.E.S.A.M.O”.

Invitata dagli industriali stessi ad intervenire, si è soffermata non solo sull'attuale disastrosa situazione, ma anche sulle soluzioni tecnologiche che esistono, ma che non vengono applicate spesso a causa degli interessi economici.

Nell’ultimo periodo le attività del gruppo “S.E.S.A.M.O”, di cui fa parte Mafalda, studentessa del liceo classico a Cuneo, hanno conosciuto un continuo crescendo, andando ad occuparsi soprattutto di temi ambientali. Il gruppo è stato tra i protagonisti più attivi nell'organizzazione e animazione del Friday For Future, che ha portato migliaia di persone a sfilare per la città, lo scorso 15 marzo, in contemporanea con la maggior parte delle città nel mondo.