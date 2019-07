"Gemellaggio" tra Garessio e il Ponente ligure nel segno del tennis

"Gemellaggio" nel segno del tennis: Garessio ha ospitato per una settimana un gruppo di sedici giovanissimi tennisti liguri del tennis club Ceriale e del VIP tennis club di Diano Marina per uno stage tenutosi sui campi del parco Fonti.

"A tenere le lezioni - spiegano dalla cittadina dell'alta val Tanaro - sono stati i maestri Matteo Viale, che in gioventù ha calcato la terra rossa garessina durante le estati da villeggianti, e Alessandro Bellomi. Una parentesi davvero intensa per i ragazzi, che hanno lavorato duramente sulla parte tecnica, tattica e atletica. Per loro anche qualche gita in bicicletta, qualche bagno rinfrescante nelle acque del Tanaro e tante passeggiate per il paese".