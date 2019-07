Gli “Amici di Cesare Pavese” festeggiano il primo compleanno: il gruppo volontari accoglie i visitatori a Santo Stefano Belbo

Gli “Amici di Cesare Pavese” festeggiano il primo compleanno. Il gruppo di volontariato, formatosi un anno fa, è composto da appassionati di Cesare Pavese, disposti a dedicare parte del loro tempo libero all’accoglienza dei visitatori che durante tutto l’anno arrivano a Santo Stefano Belbo per visitare i luoghi pavesiani.

"Importantissimo il contributo che questi volontari, con passione e dedizione, apportano alla Fondazione Cesare Pavese per quanto riguarda la gestione dei luoghi e delle visite guidate – afferma Silvana Caligaris , vice presidente della Fondazione - Il ringraziamento va quindi a tutte le persone che donando il loro tempo, donano qualcosa alla propria terra e quindi a loro stessi".

In un anno infatti, grazie anche al contributo del gruppo volontari, la Fondazione ha registrato un incremento delle visite attestatosi su un numero di circa 2000 visitatori, per un 25% in più rispetto allo scorso anno.