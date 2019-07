I quadri di Marzia Mellano spopolano a Sale San Giovanni

Bel successo di interesse e di pubblico per la mostra personale di pittura allestita dall'artista fossanese Marzia Mellano nell'ambito della XXII Fiera Regionale "Non solo erbe" organizzata lo scorso fine settimana a Sale San Giovanni, nell'Alta Langa.

La rassegna allestita presso l'antica chiesa dei Battuti, nel centro del paese, ha coinvolto numerosissimi visitatori sia sabato che, ancora di più domenica, quando l'esposizione ha attratto una vera folla.

Un'affluenza oltre le più rosee aspettative che ha premiato l'impegno della pittrice fossanese che ha presentato ben 54 sue opere, tutti acquerelli, in gran parte quadri inediti realizzati appositamente per la mostra di Sale S.Giovanni: infatti, l'artista ha raffigurato molte attività contadine e artigianali del paese, sopratutto quelle dedicate alla coltivazione della lavanda e delle erbe officinali protagoniste della fiera, oltre che ai prodotti tipici, come il grano di qualità "Enkir", un cereale tipico del paese dell'Alta Langa.

Altre opere, invece, erano dedicate agli scorci ed ai paesaggi più suggestivi di Sale S.Giovanni.

La rassegna ha attirato un grande pubblico, grazie all'afflusso imponente di visitatori giunti per la celebre fiera dedicata alle erbe, ma non sono mancati molti amici, familiari e colleghi di Marzia Mellano arrivati apposta per ammirare la mostra personale a lei dedicata.

A contribuire al fortissimo afflusso anche alcune conferenze ospitate sempre nella chiesa dei Battuti, in contemporanea con la mostra: al sabato la presentazione di un libro Giallo, edito dalla Rizzoli, ed ambientato proprio a Sale S.Giovanni e poi, domenica mattina, alcune conferenze tenute da medici e da botanici dell'Università di Torino, sulle proprietà mediche ed alimentari delle erbe officinali.

I quadri di Marzia Mellano sono stati molti apprezzati e graditi da parte dei visitatori, come testimoniano i numerosi complimenti ed attestati di stima lasciati dal pubblico sul libro degli ospiti della mostra, che si sono aggiunti a quelli degli organizzatori dell'evento e della XXII Fiera, cioè il Comune e la Pro Loco di Sale San Giovanni.

La mostra si era aperta sabato mattina, ma il vernissage ufficiale si è tenuto nel pomeriggio, subito dopo l'inaugurazione della Fiera: sono intervenute numerose autorità locali, guidate da Costantino Germone, il sindaco di Sale S.Giovanni, ed i responsabili della Pro Loco di Sale S.Giovanni, a cui vanno i sinceri ringraziamenti da parte di Marzia Mellano per l'importante vetrina offerta ai suoi acquerelli.

Da sottolineare la partecipazione alla mostra come "special guest" del pittore Leonat Shestani, amico di Marzia Mellano, che ha proposto una mezza dozzina di quadri ad olio anch'essi dedicati alle attività agricole e agli scorci più tipici del paese dell'Alta Langa.

"Ringrazio di cuore il sindaco Germone, il Comune e la Pro Loco di Sale S.Giovanni – sottolinea Marzia Mellano – per la fiducia che mi hanno accordato e per la collaborazione nell'allestimento della mostra nell'ambito della Fiera 'Non Solo Erbe' che è l'evento principale dell'estate, e forse dell'anno, a Sale S.Giovanni: per me era la prima volta e sono molto soddisfatta, anche perchè è nata una bella collaborazione che spero di continuare nei prossimi anni".