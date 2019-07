Passaggio di consegne al Lions Club di Alba: il nuovo presidente Tommaso Lo Russo festeggiato fra magia e gastronomia

Una serata molto particolare presso la sede dell'Associazione Solstizio d'Estate Onlus per il passaggio delle consegne del Club Lions Alba Langhe. Seppur in ritardo di una settimana si festeggiava il giorno più lungo dell'anno: il Solstizio, quello in cui la durata della luce è la più lunga per arrivare poi a decrescere fino al Solstizio d'inverno in una rincorsa delle stagioni che danno il segno alla vita che continua e che dà il nome all'associazione di Bosia.