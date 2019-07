"Rifreddo, la frazione dimenticata dall'amministrazione Adriano": interrogazione al sindaco di Mondovì

"Nel corso degli ultimi decenni, l'attenzione delle amministrazioni comunali di Mondovì verso le frazioni non è stata all'altezza delle aspettative e dei programmi elettorali e Rifreddo è stata, ad avviso degli scriventi, una delle più 'dimenticate'".

Esordiscono così Stefano Tarolli ("Mondovì a Colori") e Paolo Magnino (PD), consiglieri comunali di minoranza, nell'interrogazione al primo cittadino del capoluogo monregalese, Paolo Adriano, in riferimento allo status di Rifreddo, frazione a loro avviso abbandonata a se stessa da tempo immemore.

"Il programma elettorale del sindaco Adriano - incalzano i due - affermava, con riferimento alle frazioni: 'necessità di istituire un servizio di trasporto pubblico a chiamata in grado di collegare le frazioni con il concentrico'; 'promuovere la sottoscrizione di un patto per la sicurezza'; 'necessità di valorizzare le frazioni nell'ambito del programma 'Città più attraente''. Asseriva, inoltre, che 'alcune frazioni lamentano di essere corteggiate in campagna elettorale e, successivamente, abbandonate a se stesse'".

Tarolli e Magnino, a tal punto, osservano: "Ad oggi, nella frazione permangono carenze nell'illuminazione pubblica, nell'illuminazione dell'area cimiteriale, nella manutenzione della piazzetta e dello spiazzo destinato a parcheggio antistante la chiesa della Visitazione, nella manutenzione del parcheggio antistante la scuola dell’Infanzia, nell'arredo urbano e nei collegamenti con talune strade. Vi sono poi alcune strade dissestate e pericolose, tra cui l'incrocio in località Bruni, tra via Pignolli (Gratteria) e strada Magnini (che scende verso Malone e la Fondovalle). Ad oggi non è stato studiato un servizio pubblico 'a chiamata', in grado di collegare Rifreddo con il centro di Mondovì e permane un'unica corsa il sabato mattina".