Tornano i giovedì di shopping serale a Cuneo: negozi aperti in via Roma e corso Nizza

Tornano nel mese di luglio i giovedì di shopping serale a Cuneo. Per ora le date certe sono tre: l'11, il 18 e il 25 luglio. Negozi aperti in via Roma e in corso Nizza, fino a piazza Europa, come da lunga tradizione.

L'orario di apertura sarà dalle 21 alle 23 circa.

Dubbi sul primo giovedì di agosto, l'1, per portare a quattro le aperture serali, come è sempre stato. I commercianti hanno deciso, invece, di non aprire il 4 luglio, in vista dell'inizio dei saldi, che sarà sabato 6. E, proprio per l'avvio dei saldi, domenica 7 luglio molti negozi di abbigliamento e scarpe di Cuneo saranno aperti.

E' certa l'apertura straordinaria per la Notte bianca, in programma a Cuneo il prossimo 20 luglio, durante l'Illuminata. Dalle ore 18 la città si animerà con musica, spettacoli, visite, cultura e sport lungo le principali vie e nelle piazze.

Anche i commercianti daranno il loro contributo, con proposte originali e vetrine a tema.