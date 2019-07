Torre Mondovì: minoranza e maggioranza unite per il bene del paese

Infatti, i capogruppo Luca Bongiovanni , a nome proprio e di tutto il gruppo, ha assicurato la volontà di collaborare con la maggioranza, aggiungendo che la priorità è quella di coinvolgere i giovani nelle iniziative e che occorre rilanciare il turismo, in quanto il paese è ricco di risorse da valorizzare.

Il gruppo di minoranza si è dunque dato l'obiettivo di lavorare insieme e di fare di tutto per soddisfare le aspettative dell'intero Consiglio comunale: parole che il primo cittadino, Gianrenzo Taravello, ha apprezzato, in quanto proiettate al bene del paese, ribadendo che "negli anni precedenti sono stati fatti numerosi sforzi" e che "qualsiasi progetto proposto sarà ben accettato, ma sarà necessario reperire i fondi, in quanto le risorse sono molto limitate".