Bagnolo Piemonte, ventiseienne a processo per rapina e lesioni

I fatti risalgono al 27 settembre 2017. Un cittadino cinese aveva chiamato i carabinieri lamentando di essere stato aggredito mentre lavorava nel suo orto a Bagnolo Piemonte. Aveva raccontato di aver visto un uomo che stava prendendo il contenuto del giubbotto che aveva lasciato sul motorino parcheggiato. Lo aveva raggiunto chiedendogli di restituirgli quello che si era preso, un cellulare e 500 euro in contanti: “Ci siamo presi per le mani. Lui ha reagito prendendomi a pugni, mi ha fatto cadere un dente. Mi ha anche morso un dito ed ha provato a colpirmi in testa con un ramo. Allora ho deciso di lasciar perdere ed è fuggito”. La vittima, portata in ospedale, aveva ricevuto una prognosi di 7 giorni.

M.H., 26enne pregiudicato di origine marocchina, residente nel Saluzzese, è a processo davanti al tribunale di Cuneo con le accuse di rapina e lesioni personali aggravate.

I carabinieri lo avevano fermato casualmente qualche giorno dopo. M.H. aveva un dito ferito e indossava un giubbotto nero, così come il cittadino cinese aveva descritto: “Lo conoscevo già per episodi precedenti”, ha dichiarato uno dei militari. “Ho pensato subito che si potesse trattare dell'imputato. Avevamo già ricevuto una segnalazione da parte di un'anziana di Barge. Si era lamentata che, dopo avergli fatto fare dei lavori in casa, lui continuava a presentarsi al suo cancello con fare molesto”.

L’udienza è stata rinviata il 17 luglio per la discussione.