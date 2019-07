Nei self-service "Il Girasole" una bottiglia di Prosecco Pirani d.o.c. in omaggio!

Tutte le domeniche di luglio, a pranzo, presso i ristoranti self-service Il Girasole di BorgoMercato, Centro Commerciale Auchan, Centro Commerciale Big Store Mercatò e Michelin Sport Club di Cuneo in omaggio una bottiglia di prosecco Pirani con uno scontrino unico di almeno 30 euro.

E’ in arrivo un bel regalo per i clienti del “Ristorante Self-Service Il Girasole” di Cuneo e Borgo San Dalmazzo che consumeranno il pranzo nelle 4 domeniche di luglio: una buona bottiglia di Prosecco Pirani d.o.c. extra dry in omaggio per ogni scontrino unico di almeno 30 euro. La linea Prosecco Pirani si compone di un Prosecco D.O.C. Extra Dry, un Prosecco D.O.C. Brut, un Prosecco D.O.C. Millesimato e uno Spumante Rosè Extra Dry.

Questo vino è erede della migliore tradizione vitivinicola veneta e prende vita grazie al vitigno Glera, che costituisce l’85% del prosecco nella produzione e la restante porzione da Pinot nero. Il Prosecco Pirani è un prodotto studiato nei minimi dettagli a livello produttivo e nel profilo organolettico.

I fratelli Dalmasso ci raccontano che “la scorsa primavera abbiamo visitato l’Azienda Pirani e, provato il loro prosecco, abbiamo deciso di regalarne una bottiglia a tutti i nostri clienti che avrebbero consumato il pranzo della domenica di luglio presso uno dei nostri 4 ristoranti self-service”.

Le domeniche in cui sarà possibile ottenere l’omaggio sono il 7, 14, 21 e 28 luglio 2019 presso uno dei seguenti ristoranti self-service:

- Auchan Cuneo, un selt-service con la predilezione per i piatti elaborati e una forte impronta del bar caffetteria;

- Big Store Mercatò Cuneo, un bar self-service moderno e una pizzeria al taglio con speciali pizze in teglia;

- Borgo Mercato Conad a Borgo San Dalmazzo, dove unito al bar self-service troverete anche la gelateria, l'edicola e la tabaccheria con ricevitoria;

- Michelin Sport Club (strada Cuneo-Savigliano) dove oltre al bar self service è presente anche l’edicola e la tabaccheria con ricevitoria;

L’omaggio verrà dato al raggiungimento di uno scontrino unico del valore di almeno 30 euro indipendentemente dal numero di persone che mangeranno.