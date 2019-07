Villaggio San Paolo di Cuneo: una calda estate di eventi

Anche quest’anno l’estate 2019 è iniziata col piede giusto a presso il Centro Commerciale Cuneo2 dove il rinnovato locale “Caffè Pizzeria Shop Il Centro” ha avviato una serie di interessanti eventi con il vincente abbinamento della musica con la buona cucina! 7

Ecco la programmazione serale dei prossimi giorni:

Mercoledì 3 - Musica dal vivo: Vacchetta & Giada live

Venerdì 5 - Serata Pesce: fritto calamari e gamberi (solo su prenotazione)

Martedì 9 -Serata dei Bambini: I Balocchi a San Paolo: Giochi, scherzi, Truccabimbi e altre attività

Mercoledì 10 - Musica dal Vivo - "Il colore del vento" concerto su De Andrè a 20 anni dalla scomparsa

Venerdì 12 - Serata Pesce Martedì 16 - Serata dei bambini - I Balocchi a San Paolo: Giochi, scherzi, Truccabimbi e altre attività

Mercoledì 17 - Musica dal Vivo - Belli freschi live

Venerdì 19 - Serata Pesce

L'intero programma è scaricabile come file .PDF in calce all'articolo.

Le serate con la cena di pesce inizieranno verso le ore 19.30 mentre i concerti e i giochi per i bambini avranno inizio alle ore 21.30. Il personale de “Il Centro” vi accoglierà con cortesia e professionalità rendendo ogni serata passata insieme un momento unico, spensierato e famigliare.

Per maggiori informazioni consultare la pagina Facebook oppure telefonare al 0171 492845 Il Centro si trova a Cuneo, in via Luigi Teresio Cavallo 7