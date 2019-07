A Petsfestival c’è la più grande fiera di acquari d’Italia

L’area acquari di Petsfestival è la più grande fiera di acquari d’Italia con centinaia di espositori. Oltre 4.000 mq. espositivi dedicati a pesci tropicali dolci e marini, piante acquatiche e palustri, coralli duri e molli, invertebrati, caridine e molto altro ancora.

Non mancherà naturalmente anche la possibilità di acquistare mangimi, attrezzatura tecnica, accessori e acquari di qualsiasi dimensione.

L’area acquariologia di Petsfestival offre ai visitatori la possibilità di essere immersi totalmente nel mondo dell’acquario, ma di anche la possibilità ai professionisti del settore di confrontarsi, sentire il polso del mercato, conoscere nuove aziende e nuovi prodotti.

E in questa settima edizione i concorsi e le mostre in programma non si contano!

Terza edizione del Goldfish Experience lo spettacolo del pesce rosso, Betta Show, una grande novità con il contest marino e, udite udite, torna il Discus contest, nel quale potrete ammirare il oltre ottanta vasche quello che per molti è il Re dell’Acquario.

E tornano i grandi ospiti nazionali e internazionali per conferenze e dibattiti.

Il programma è in costante aggiornamento. Resta sintonizzato e visita la nostra pagina facebook.

Petsfestival 2019 - 19-20 Ottobre 2019 - Piacenza Expo - SaveTheDate

Ulteriori dettagli sul sito www.petsfestival.eu

Seguici anche su Facebook: https://www.facebook.com/Petsfestival/