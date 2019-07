Ad Alba Burattinarte: 25 anni di arte e spettacoli in una sera è l'obbiettivo della 25ª edizione che presenterà sabato 6 luglio

Sarà un avvio in grande spolvero, sabato 6 luglio, quello della 25ª edizione di Burattinarte con tre compagnie eccezionali, che arriveranno da un capo all’altro del mondo per alternarsi sul palco allestito in piazza Duomo. La piazza più antica e prestigiosa di Alba accoglierà la prima serata dell’edizione dei cinque lustri, nella quale i direttori artistici Consuelo Conterno e Claudio Giri hanno voluto ripercorrere idealmente la storia del festival e ritrovarne lo spirito originario.

Riassumere in una notte 25 anni di teatro di strada tra produzioni originali e spettacoli in cammino. Con questo obiettivo Claudio Giri e Consuelo Conterno hanno organizzato la scaletta della serata del 6 luglio.

Dalle ore 20 in piazza del Duomo, i bambini (e anche i grandi) potranno giocare con i passatempi e i balocchi eterni presentati dal Ludobus; ci si potrà ristorare con le frittelle FavolOse preparate da LaCasaRotta e ci si farà sorprendere da L’arte inaspettata, una produzione originale del festival che vedrà burattini e marionette trasformarsi in guide turistiche per dar vita a esperienze immersive davvero singolari.

Tre saranno gli spettacoli per stupire il pubblico e a presentarli saranno due nuovi, qualificatissimi ospiti del festival, provenienti dalla Bulgaria e dalla più vicina Vicenza, e un “vecchio amico” della rassegna, in arrivo dall’Argentina.

In 25 anni di attività Burattinarte ha collezionato numeri impressionanti: 150 compagnie coinvolte, provenienti da oltre 90 Paesi, 522 spettacoli messi in scena, una quindicina di collaborazioni attivate con altri festival e rassegne artistiche, una ventina di laboratori svolti con e per le scuole, 49 spettacoli in 8 edizioni di Scorribande durante Vinum, 20 produzioni esclusive.

Il tutto declinato in strade e piazze, sagrati, cantine, cortili e parchi, portici, saloni comunali, oratori e tendoni, perfino una casa di riposo e un carcere, di 42 tra paesi e città di Langhe, Monferrato e Roero.

“25 anni fa abbiamo raccolto una sensibilità diffusa e inespressa - raccontano Consuelo Conterno e Claudio Giri, anime e ideatori della rassegna internazionale di teatro di figura - i cantastorie stavano scomparendo e si avvertiva la nostalgia di una forma di rappresentazione immediata e coinvolgente, autentica ed empatica, che, attraverso forme solo all’apparenza semplici, sapesse trattare tradizioni senza tempo e temi eterni come l’amore, la guerra, il valore e l’ironia. Ne abbiamo avuto prova quando, una sera ci siamo trovati a mezzanotte con il pubblico che applaudiva e rideva ancora e ancora. Così, con l’aiuto di Franco Negro e del circolo Arci di Alba abbiamo dato vita al primo calendario che poi si sarebbe strutturato come Burattinarte”.