"Corri con l'Avis" a Sommariva del Bosco: corsa non competitiva a carattere ricreativo rivolta a podisti e semplici amatori

L'Avis di Sommariva del Bosco in collaborazione con l'Avis Atletica Bra Gas organizza domani: giovedì 4 luglio "Corri con l'Avis" una corsa non competitiva a carattere ricreativo rivolta a podisti e semplici amatori.

Non è necessario correre, tutte le persone possono partecipare anche solo camminando su un nuovo percorso in parte sterrato e in mezzo al verde.

Il programma prevede il ritrovo alle ore 19 in piazza Seyssel davanti al Municipio di Sommariva del Bosco con inizio gara alle 20 lungo un nuovo percorso misto di 7 km.

Alla fine della gara ci sarà il ristoro e un ricco omaggio per i primi tre gruppi più numerosi.

A tutti i partecipanti verrà consegnato un pacco omaggio.

Iscrizione euro 6 ( euro 3 ai partecipanti fino a 12 anni).

Inoltre, vista la necessità importante di sangue nei mesi estivi, i donatori sono invitati a presentarsi per la donazione di sangue: domenica 7 luglio dalle ore 8 alle 11.30 presso la sede Avis di Sommariva del Bosco in via Cavour 72.