Frabosa Sottana: sabato 13 luglio torna la cena benefica pro animali

Alle 20.30 di sabato 13 luglio la pro loco di Frabosa Sottana, in collaborazione con la onlus vicese "Una Zampa per la Vita" organizza la tradizionale cena benefica pro animali (prenotazioni entro giovedì 11 luglio al 339/5928256 oppure in ore serali al 339/7982111).

Il costo del pasto ammonterà a 18 euro (10 per gli under 10), di cui 3 saranno devoluti in favore degli animali bisognosi per l'acquisto di cibo e medicinali e per sostenere le spese veterinarie.

Durante la cena sarà allestita una bancarella ricca di gadget per grandi, piccini e per gli amici a quattro zampe.

"Siamo giunti alla quinta edizione estiva della cena pro animali - dichiara Paolo Voarino, presidente della Pro Loco di Frabosa Sottana -. I numeri testimoniano come la collaborazione tra la nostra associazione e 'Una Zampa per la Vita' funzioni a meraviglia, con oltre 700 partecipanti e oltre 2.100 euro raccolti per gli animali più bisognosi.

Si tratta ormai di un evento consolidato all'interno del nostro programma estivo e in questi anni siamo orgogliosi di aver avuto partecipanti provenienti dalla Liguria, dalla provincia di Torino e da tutto il Cuneese, che hanno potuto conoscere e apprezzare il nostro territorio. Un plauso particolare va al nostro chef di fiducia, Gianluca Sibilla, che in queste occasioni ha saputo tirare fuori il meglio di sé, proponendo dei piatti vegetariani molto apprezzati.

Il menù di quest'anno prevede un aperitivo di benvenuto seguito da: pomodori con patè di olive, insalata fantasia, melanzane alla pizzaiola, vol au vent con fonduta, medaglioni di polenta con crema di ceci e lenticchie, pasta al forno vegetariana, tagliatelle alle erbe aromatiche di montagna con burro e salvia, hamburger vegetali al forno, patatine fritte, bonèt e crostata”.

Gli fa eco Erika Costella, in rappresentanza di "Una Zampa per la Vita": "Anche per il 2019 noi volontari di 'Una Zampa per la Vita' rinnoviamo il nostro enorme grazie a Paolo e a tutti i ragazzi della Pro Loco di Frabosa Sottana per il grandissimo aiuto che ci danno con questo evento, permettendoci di aiutare tanti animali in difficoltà e abbandonati, garantire loro cibo adeguato, spese veterinarie e di medicinali. Molto è stato fatto in questi anni, e altrettanto vorremmo continuare a fare: questo è possibile grazie alla generosità dei tanti sostenitori e dei partecipanti a questa bellissima serata, e poi diciamolo pure si mangia benissimo e anche al fresco! Il rapporto tra noi e Paolo, e tutto lo staff Pro Loco, negli anni è cresciuto, come anche la stima reciproca: in più, oltre che un amico, Paolo ha adottato da noi due bau in cerca di casa, a conferma del rapporto di stima creatosi. Non possiamo che augurarci per la cena del 13 luglio il successo delle scorse edizioni: un grande grazie in anticipo a chi sarà dei nostri anche per questo anno".

Da registrare anche l'intervento di Riccardo Griseri, consigliere comunale di Frabosa Sottana con delega al Sociale, alla Cultura, alle Tradizioni e alle Reti di Telecomunicazione: "Grazie a 'Una Zampa per la Vita' per la sua opera di volontariato che svolge nel nostro Comune e grazie anche alla Pro Loco, ancora una volta sensibile e partecipe nei confronti della attività delle associazioni vicine ai più deboli e indifesi. Il fatto di essere giunti alla quinta edizione dell'evento dimostra quanto l'amore nei confronti degli animali sia grande e quanto appuntamenti come questo tocchino la sensibilità della gente".