“L'Alba del Benessere” nel Centro olistico di Castiglione Falletto

“L'Alba del Benessere” presenta: Heraira Live! HF experience on inspired movement, venerdì 5 Luglio alle 18.30 nel Centro olistico di Via Alba Barolo 71, Castiglione Falletto .

Una ventata di freschezza ed originalità, il progetto discografico del duo “Heraira”, composto dal cantante abruzzese Andrea Diletti e il pianista e compositore romano Roberto Coccia. I due artisti sono impegnati in un Tour di concerti in tutta Italia per la promozione del loro ultimo album “libero e cosciente”. La particolarità della loro musica è che propone brani con frequenze “speciali”, che rendono l’ascolto una vera e propria seduta rigenerante per l'organismo, intensa, trasformante, attraverso un viaggio tra testi introspettivi e melodie ispirate, il tutto arrangiato alla frequenza HF, “Heart’s Frequency” o "frequenza del cuore”, ideata dal ricercatore sonoro del duo, Roberto Coccia, che da anni è l’originatore di una vasta discografia basata sulla “musigenetica”, una disciplina sonora nuova che combinando un sincretismo di studi che spaziano dalla musicoterapia, alle nuove frontiere delle terapie vibrazionali, numerologia, e personali intuizioni sulla “giusta” frequenza, ha elaborato composizioni sonore adatte a riportare equilibrio psicofisico ed armonia all’organismo umano.

Ma la musica degli Heraira non è solo un’esperienza sensoriale, e non si limita unicamente al trattamento sonoro ed al rilassamento benefico, ma grazie all’utilizzo di brani cantati, rende anche la voce ed il canto strumenti di evoluzione personale ed auto-indagine. L’intento è rendere anche la “canzone”, col proprio contenuto testuale, una mappa per ricondurre l’ascoltatore ad un’introspezione cosciente. La musica cosiddetta “leggera” diventa quindi non più solo “Spettacolo”, ma auto-osservazione, rivelazione, educazione all’ ascolto di sé e stimolo all’adozione di uno