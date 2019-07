Domani sera, giovedì 4 luglio a partire dalle 19, secondo appuntamento in Piazza Boves a Cuneo con la buona musica di DJ Schiffer.

E’ stato un bel successo la prima serata inaugurale della scorsa settimana nella quale decine e decine di persone si sono accomodate nei dehors estivi del Dutt’ost Bistrot Caffè e del Coffee & Good Spirits per cenare, sorseggiare freschi aperitivi e invitanti cocktail.

Piazza Boves con tutti i suoi murales è ormai chiamata la “Piazza degli Artisti” e, da parecchio tempo, è diventata punto di attrazione turistica dei molti stranieri che ogni anno visitano la città di Cuneo.

Piazza Boves Summer Music 2019 è l’appuntamento fisso che accompagnerà i Cuneesi in queste calde serate di luglio e agosto! Dalla prossima settimana dopo l’aperitivo o la cena presso i locali di Piazza Boves sarà possibile passeggiare e trovare i negozi aperti, come da tradizione, in via Roma e in corso Nizza, fino a piazza Europa. Da non dimenticare l’appuntamento con Illuminata 2019 che dal 12 al 21 luglio accenderà Cuneo con uno spettacolo di luci e musica.

La serate in Piazza Boves sono state autorizzate dalle ore 19 alle ore 23 garantendo così un giusto compromesso tra chi ha piacere di trascorrere una serata in allegria tra amici e chi ha piacere di riposare tranquillo in casa.