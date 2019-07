Presentata in Atl a Cuneo la Biteg 2019: dal 22 al 25 novembre a Torino

Mercoledì 3 luglio è stata presentata presso la Sala “Gianni Vercellotti” dell’A.T.L. del Cuneese l’edizione 2019 della BITEG - Borsa Internazionale Turismo Enogastronomico - promossa dalla Regione Piemonte ed in programma nel prossimo mese di novembre.

L’incontro con gli operatori del turismo si svolgerà a Torino, presso il Golden Palace dal 22 al 25, mentre martedì 26 i buyer saranno accompagnati in visita sul territorio regionale, grazie alla collaborazione con le ATL piemontesi.

La Presidente di Olos Group Simona Rossotti, organizzatrice della Borsa, ha presentato l’iniziativa agli operatori cuneesi come un’opportunità imperdibile per proporre le eccellenze del territorio ad un pubblico di tutto rispetto: 50 tour operator internazionali, provenienti dall’Europa e non solo. “La BITEG rappresenterà un’ulteriore occasione di incontro tra aziende alberghiere, di ristorazione e di promozione del territorio di tutta Italia con buyer del settore”, ha dichiarato Rossotti.

Anche i cittadini ed i visitatori di Torino potranno godere della BITEG: all’entrata dell’Allegroitalia Golden Palace, per tutta la durata della borsa, verranno infatti allestiti stand con esposizione di prodotti tipici piemontesi.