Sabato 6 luglio il primo appuntamento, “Bici Fantastiche”

Dopo l’apertura ufficiale della bella stagione con la Festa del Parco, quest’anno giunta alla sua 15^ edizione, arriva anche il calendario dell’Estate al Parco, con tanti appuntamenti per tutti i gusti e le fasce d’età.

Si parte sabato 6 luglio con “Bici Fantastiche”, un atelier di illustrazione per giovani disegnatori, a cura dell’associazione La Scatola Gialla, con l’illustratore Marco Somà.

Domenica 7 luglio sarà invece la volta di “Missione Natura. Un pomeriggio all’Oasi”, un trekking, binocolo alla mano, alla Riserva naturale La Madonnina, a Sant’Albano Stura (l’iniziativa si ripeterà anche domenica 8 settembre). Sempre sul fronte escursioni, venerdì 12 luglio il Parco propone “Natura in concerto” al Bosco di Sant’Anselmo, una passeggiata notturna, per famiglie e adulti, alla scoperta degli angoli più belli del Parco.

Ma saranno moltissime le iniziative che animeranno l’Estate al Parco. Per scoprirle tutte, con date, orari e dettagli, è possibile consultare il calendario completo sul sito (alla pagina http://www.parcofluvialegessostura.it/vivere/appuntamenti.html) o visitare la pagina Facebook del Parco. Sul sito sarà scaricabile, dai prossimi giorni, il pdf del depliant con le iniziative dell’Estate: quanti vogliano riceverlo via mail possono iscriversi alla newsletter compilando l’apposito modulo sul sito. Per ulteriori info è inoltre possibile contattare la segreteria telefonando allo 0171.444.501 o scrivendo a parcofluviale@comune.cuneo.it.

Per gli eventi per cui è obbligatoria l’iscrizione, essa può essere fatta esclusivamente online, sul sito www.parcofluvialegessostura.it, con pagamento anticipato tramite la piattaforma SiTicket (come avviene per gli altri appuntamenti del Comune di Cuneo) oppure recandosi alla Casa del Fiume.

Non è più possibile effettuare prenotazioni via mail o telefonicamente.