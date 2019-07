Si discute ad Alba l'innovazione nei trattamenti fitosanitari in vigneto

Nell’ambito del progetto europeo "innoseta" il dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari dell’università di Torino e Confagricoltura Piemonte organizzano, mercoledì 10 luglio a partire dalle 14 nel Complesso Ampelion (La cittadella del vino in Corso Enotria 2/c ad Alba) il workshop “L’innovazione nel settore dei trattamenti fitosanitari in vigneto”.

Il progetto europeo "innoseta", finanziato nell’ambito del programma quadro europeo per la ricerca e l’innovazione horizon 2020, promuove lo scambio di idee fra il mondo dell’industria, quello della ricerca e il settore agricolo attraverso la creazione di un network tematico nel settore della distribuzione degli agrofarmaci.

Con il workshop – incentrato sulla viticoltura e organizzato in 3 gruppi tematici interattivi ai quali sono invitati viticoltori, ricercatori, tecnici, costruttori e funzionari regionali impegnati nel campo dei trattamenti fitosanitari – si presenteranno le più recenti innovazioni relative all’aumento della qualità e dell’accuratezza della distribuzione dei prodotti fitoiatrici; alla riduzione della deriva; alla riduzione della contaminazione nel corso delle operazioni di riempimento, miscelazione e lavaggio dei serbatoi delle irroratrici; alle nuove tecnologie per la distribuzione degli agrofarmaci.

I gruppi tematici saranno coordinati dai docenti del Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell’Università di Torino Paolo Balsari, Paolo Marucco e Paolo Grella.

La partecipazione al convegno riconosce crediti formativi per dottori agronomi, forestali e periti agrari: 0,5 CFP SDAF02 per la categoria dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali/Rif Regolamento CONAF 3/2013 e 3,00 CFP per gli iscritti al Collegio interprovinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e Valle d’Aosta.

La partecipazione all’evento è gratuita; è richiesta la registrazione indicando, nell’oggetto: Innoseta – Alba 10 luglio 2019.