Terminata la manifestazione "Super Melle 2019", i ringraziamenti della pro loco

"Successo e un grazie a tutti di vero cuore" con queste parole la presidente dell'associazione turistica Pro Loco Melle commenta il risultato della manifestazione Super Melle che si è svolta nel comune montano domenica 23 giugno 2019.

La passeggiata gastronomica arrivata a compiere 16 edizioni è stata come sempre un momento importante per permettere ai partecipanti di conoscere gli angoli più suggestivi di questa piccola realtà della valle varaita.

Oltre ai luoghi i visitatori hanno poi potuto gustare tutte le specialità del territorio.

La pro loco pertanto intende ringraziare tutti i partecipanti alla manifestazione che hanno accolto numerosi l'invito, tutti i volontari della pro loco che hanno reso possibile con il loro impegno la passeggiata, le guide che hanno accompagnato i diversi gruppi alla scoperta delle varie tappe, i mellesi che hanno accolto con sempre grande affetto tutti i partecipanti mettendo a disposizione le proprie abitazioni per ospitare i vari punti di ristoro, il sindaco di Melle Giovanni Fina per la grande disponibilità, tutta l'amministrazione comunale e lo staff del comune di Melle e al parroco di Melle per aver concesso la visita alla chiesa parrocchiale e al sacrario con tutte le associazioni che hanno collaborato: il gruppo alpini di Melle, il Consorzio del Tumin dal Mel, la Croce Rossa italiana delegazione di Melle, l'Associazione Tavio Cosio per aver aperto il suo museo, il comparto alpino montano della Valle Varaita per aver aperto le porte dell’esposizione della fauna del comprensorio alpino della Valle Varaita, alla famiglia Chiesa - Giusiano per aver dato la disponibilità per la visita al pubblico del museo enografico "L'umbra d'la nosta gent", e Campagna Amica Coldiretti e infine tutti coloro che hanno dedicato il loro tempo alla buona riuscita della manifestazione.

Nel mese di Agosto 2019, la Pro loco di Melle organizzerà la Sagra del Tumin dal Mel.