Tutto pronto a Crissolo per la prima festa del Ricard: dalla fontana di fronte al Municipio, domenica, sgorgherà “pastis” fresco e già miscelato

È davvero tutto pronto, a Crissolo, per la prima edizione della “Grande festa del Ricard” di domenica (7 luglio).

In occasione dell’evento, proprio di fronte al Municipio, è comparsa in questi giorni la fontana, che nelle fattezze rievoca vagamente i “Toret” torinesi, dalla quale, per tutta la giornata di domenica, non sgorgherà acqua, bensì “pastis” fresco e miscelato.

La manifestazione prenderà il via a partire dalle ore 11. Per tutta la giornata sarà possibile degustare apertivi alla fontana con le “riccardine”, le donne immagine della Ricard, marchio leader mondiale negli alcolici a base di anice, con oltre 40 milioni di litri di Ricard venduti ogni anno.

Alle 12, poi, pic nic libero nelle vie del centro di Crissolo: sarà possibile gustare il pranzo (al sacco o rivolgendosi a negozi e ristoranti convenzionati del paese chiedendo piatti da asporto) accomodandosi nelle tavole allestite vella via centrale.

A seguire, musiche popolari, balli occitani e Dj set.

L’evento è organizzato grazie alla sinergia tra Comune, Alma Eventi, Pro loco e commercianti.

Info: 3408506295.