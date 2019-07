“A pelo d’acqua”: inaugurata a Carrù la piscina per cani

Estate equivale a caldo e sempre più spesso ci si domanda come fare a superare l’afa e quel terribile tasso di umidità che mette tutti ko…proprio tutti, compresi i nostri amici a quattro zampe.

E’ questo che è venuto in mente allo staff del Centro Cinofilo Etologico “Porta della Langa” asd di Carrù quando hanno deciso di inaugurare, per il secondo anno consecutivo, la loro piscina per cani “A pelo d’acqua”.

In occasione della prima edizione del Summerfest di domenica 30 Giugno, sono stati una ventina i cani che hanno trascorso la giornata all’insegna del divertimento.

Sotto gli occhi attenti degli organizzatori al via allora i “giochi senza frontiere” per i binomi cane-proprietario, ma anche giochi di fiuto, simulazioni di agility dog, giochi cognitivi e, finalmente, l’ambito tuffo in piscina.

"Una giornata stupenda all’insegna del divertimento – dichiara il presidente dell’asd Daniel Ossino –. Scopo dell’educatore cinofilo è fornire al proprietario gli strumenti necessari alla gestione del cane nella quotidianità, creando un dialogo continuo e costante tra il cane ed il suo compagno umano. E’ essenziale trovarsi in perfetta sintonia in un’ottica di interazione e continua crescita, una motivazione in più per divertirsi insieme condividendo momenti indimenticabili. Questo è quello che cerchiamo di fare insieme a colleghi e amici”.

Con queste dichiarazioni lo staff del centro cinofilo annuncia l'avvio della stagione acquatica monregalese per cani e proprietari, con una vera e propria piscina a cielo aperto pensata appositamente per i cani, dove sarà possibile prendere parte alle attività organizzate dagli istruttori o rilassarsi all'aria aperta in piacevole compagnia.

Per tutte le informazioni e prenotazioni è possibile contattare direttamente lo staff al numero 333/6630789 o consultare il sito https://centroportadellalanga.wordpress.com/