Mezzo pesante fuori sagoma blocca per mezz’ora il traffico al Tenda, transito regolare in entrambi i sensi

Un mezzo pesante proveniente dalla Francia ha bloccato il traffico per circa mezz’ora sul Colle di Tenda. Il mezzo si è fermato all’imbocco per l’Italia intorno alle ore 14,45 dopo aver impattato le sbarre all’ingresso del Tunnel. Il traffico è stato bloccato fino alle ore 15,15 dopo l’intervento dei tecnici Anas e dei carabinieri di Borgo San Dalmazzo.



Al momento il tunnel è stato riaperto e si è ripresa la normale circolazione sul valico trasfrontaliero in entrambe le direzioni.

Il mezzo sarebbe stato fuori sagoma.