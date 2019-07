Sospensione del pagamento dei parcheggi blu a Bra per sabato 6 e 13 luglio per l'arrivo dei saldi estivi

In concomitanza con l’avvio dei saldi estivi, come da richiesta della locale Associazione commercianti, l’amministrazione comunale ha deciso di sospendere il pagamento dei parcheggi in zona blu per le giornate di sabato 6 e sabato 13 luglio.

Da luglio e fino alla fine di agosto è potenziata anche l’offerta di parcheggi in centro città con l’apertura del cortile della scuola “Rita Levi Montalcini” (ex Maschili) di Bra, con accesso per le auto da via Marconi e per i pedoni anche da via Vittorio Emanuele. Il parcheggio è aperto tutti i giorni dalle 8: dal lunedì al giovedì chiude alle 20, mentre è confermata l’apertura estesa fino all’una di notte nelle serate di venerdì, sabato e domenica.