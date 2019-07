Elia e Adelchi hanno urgentemente bisogno di una casa

Il Canile Rifugio Pinco Pallino Club si trova in frazione Cussanio 33 a Fossano. Il rifugio accoglie principalmente cani ma anche gatti, cavalli e altri animali abbandonati o maltrattati. «Vi ringraziamo e chiediamo a tutti di sostenerci attraverso piccole donazioni in denaro, ma anche pane secco, scatolette per cani e gatti, cappottini, coperte, asciugamani, tappeti, cucce, antiparassitari, medicine, garze, siringhe, alimenti secchi e fioccato per conigli, capre e cavalli, segatura, trucioli e tutto il materiale che possa servire per la costruzione di giacigli».

Oggi vi presentiamo due cani che hanno urgentemente bisogno di trovare una casa: Elia e Adelchi.

Elia è uno spinone di 4/5 anni, dolcissimo e va d’accordo con tutti i suoi simili e le persone. Ha un problema di assorbimento del cibo che si può tenere sotto controllo… ma ora è debole a causa del caldo, è debilitato, per questa ragione cerca una casa, ma soprattutto una famiglia che si prenda cura di lui.

Adelchi è stato presentato più volte, senza successo… lui soffre molto in gabbia. Eccolo in acqua, che lui adora! Maschio giovane e dolcissimo, giocherellone, un vero tipo da mare e da amare! Cerca casa con urgenza.



Rifugio Pinco Pallino 333/8990717 - 334/3372507 (Lorena)