“Mia madre accolta nel reparto ‘Medicina 1’ di Saluzzo: l’attenzione e la cura che le sono state rivolte sono state straordinarie”

Buongiorno direttore,

scrivo queste righe, seppur con un po’ di ritardo, per ringraziare dal più profondo del cuore, il reparto di Medicina 1 dell’Ospedale di Saluzzo, che per due mesi ha accolto (e uso deliberatamente la parola “accolto”) mia madre, bisognosa di cure importanti causate da una sopravvenuta grave infermità.

L’attenzione e la cura che le sono state rivolte sono state straordinarie.

La professionalità di medici, infermieri, Oss al di sopra di ogni aspettativa.

Sempre presenti, pazienti, disponibili a intervenire e a rassicurare sia il malato sia i familiari. Una dimostrazione di umanità che ci ha commosso, insieme ad una competenza da ospedale di altissimo livello.

Un’esperienza che porteremo nel cuore e che è giusto far conoscere. Viviamo un tempo di cattiveria e di male parole, un tempo in cui si vive avvitati in un lamento costante, mettendo in luce sempre e soltanto le cose che non funzionano.

Ecco, io lo dico forte e chiaro: il reparto di “Medicina 1” dell’Ospedale di Saluzzo è un’eccellenza, sotto tutti i punti di vista.

Un’eccellenza costituita da persone che fanno, senza clamore, in punta di piedi, un lavoro faticosissimo e di grande responsabilità, con abnegazione, con professionalità e, vi sembrerà incredibile, senza smettere mai di sorridere.

Quindi grazie. Meno male che ci siete. Vi abbraccio tutti.

Flavia Franco