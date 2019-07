Confartigianato Cuneo porta a “Collisioni” le eccellenze del buon cibo della Granda

Tante le iniziative organizzate. Recentemente, ricordiamo la presenza alla Grande Fiera d’Estate con il mercato del “cibo artigiano”. Molte, anche, le progettualità in cantiere, a partire dalla presentazione di una guida dedicata a territorio, cuochi artigiani e imprese – il prossimo 8 luglio, alle 18, al Castello di Grinzane Cavour – per arrivare alle future partecipazioni a Cheese a Bra, alla Fiera del Tartufo Bianco d’Alba e alla Fiera del Marrone di Cuneo.

In questo contesto di valorizzazione dell’alta qualità delle produzioni alimentari artigianali della “Granda”, Confartigianato Cuneo sarà presente a “Collisioni” i prossimi 6 e 7 luglio con una serie di dimostrazioni e presentazioni a cura di alcune imprese d’eccellenza.

«Crediamo sia importante – spiega Luca Crosetto, presidente territoriale di Confartigianato Cuneo – evidenziare il ruolo pregnante dell’artigianato a livello economico sociale e anche turistico. L’abilità e la creatività artigianale aggiungono un significativo valore al nostro territorio evidenziandone quegli aspetti distintivi che lo rendono riconoscibile e quindi maggiormente attrattivo. Con l’anno tematico 2019 la nostra Associazione intende sottolineare come la capacità artigianale si possa declinare in modo trasversale nel contesto economico locale. Abbiamo scelto di partire dal comparto alimentare, apprezzato a livello internazionale, perché nella trasformazione delle materie prime emerge in modo indiscutibile la maestria delle imprese alimentari e l’abilità dei cuochi, artigiani a tutti gli effetti di rara bravura e di grande tecnica, verace espressione del “Valore Artigiano”».





Questo il calendario delle dimostrazioni, in collaborazione con CIA - Confederazione Italiana Agricoltori – Cuneo che organizzerà degli abbinamenti con vini e birre, presso “La Cantinetta” di Barolo.

Sabato 6 luglio

Ore 14.00 – 15.00: Pasticceria Brignone – Dronero – Dolci e pasticceria – abbinamento: Birra Kauss

Ore 15.00 – 16.00: Errepi S.a.s. di Pessione Rinaldo & C. - Vezza D'Alba - Pasticceria e confetteria - abbinamento: Nascetta di Cascina Baricalino

Ore 16.00 – 17.00: Albalanga Srl – Bene Vagienna – Funghi e frutta secca (nocciole, noci, pinoli e mandorle) - abbinamento: Vini di Az. Agr. Ca’ Bensi di Robbiano Federico e Tenuta Gaggino

Ore 17.00 – 18.00: La Talpina snc – Genola – Dolci e prodotti da forno - abbinamento: Arneis e Roero di Cantina Monpissan

Ore 18.00 – 19.00: Pasticceria Brignone – Dronero – Dolci e pasticceria – abbinamento: Roero di Cascina Val Del Prete

Domenica 7 luglio

Ore 14.00 – 15.00: San Giorgio Salumi – Busca – Salumi – abbinamento : Nebbiolo di Borgogno Dario

Ore 15.00 – 16.00: Demil srl – Fossano – Amaretti artigianali – abbinamento: Moscato di Azienda Agricola Terrabianca