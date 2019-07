Al ristorante "La Grotta" di Le Manie grandi emozioni nella sala "Incanto"

“Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno”, diceva il testo di una bellissima, emozionante canzone di Lucio Dalla. E sì, avete mai pensato che possa esistere un posto da fiaba dove basta varcare l’ingresso e improvvisamente ci si trova immersi in un’atmosfera di festa, quasi come un gioioso Natale sempre addobbato, sfavillante e luminoso?

E avete mai pensato che in un posto così si possano degustare i migliori piatti della tradizione ligure, fatti a mano (dalla pasta realizzata in casa alle verdure appena raccolte dall’orto) con una sapienza e un’arte che si tramanda a livello familiare da generazioni?

E avete mai pensato che il tutto possa essere annaffiato con vini delle migliori cantine italiane, in un contesto di quiete di grande relax, con una colonna sonora impreziosita dalle più belle canzoni d’amore che hanno scandito i momenti più importanti delle nostre vite?

E per concludere: avete mai immaginato che, uscendo da questo luogo magico, vi sareste trovati immersi in uno dei più suggestivi polmoni verdi d’Italia?

Non vi stiamo raccontando una favola: tutto quello che abbiamo appena descritto esiste e si trova nel cuore dell’Altopiano di Le Manie, la distesa verde immediatamente alle spalle di Finale Ligure.

E naturalmente un posto così spettacolare poteva avere un solo nome: Incanto.

La sensazione di “incanto” è proprio quella che pervade ogni visitatore. Le parole, infatti, non bastano a descriverlo, un luogo così bisogna viverlo.

Negli Stati Uniti d’America, dove sono maestri in fatto di stupore e colpi di scena, hanno coniato un termine che pian piano si sta diffondendo anche in Italia: un “posto-wow”. E Incanto è veramente un posto che vi farà gridare “Wow!” appena entrerete e vi lascerà a bocca aperta.

Ma come è nato Incanto?

Tutto prende origine dal recente restauro, avvenuto nel 2018, presso il ristorante La Grotta, un luogo “storico” nel cuore di Le Manie: i terreni sono custoditi dalla famiglia Mendaro da 400 anni mentre il ristorante nei suoi 50 anni di attività ha saputo rinnovarsi sempre pur restando coerente con la propria continuità. Oggi La Grotta è un posto amato tanto dai residenti del posto, che sanno di ritrovare là “i sapori di un tempo”, quanto dagli sportivi provenienti da tutta Europa, i bikers, i runners, i climbers, che amano questo luogo per le tipiche ricette liguri e per la cucina aperta continuativamente dal mattino alla sera per un pranzo, una merenda, una cena o uno spuntino veloce.

Ed ecco la sorpresa: i lavori di rinnovamento hanno riportato alla luce questo piccolo scrigno di meraviglie, una saletta piccola e suggestiva con tetti a volta e muri in pietra, come la vera tradizione rurale ligure impone. Da qui, l’idea di Marina Mendaro di trasformare questa nicchia in un luogo unico, con una sola tavola per due persone a disposizione di chi vuole prenotarlo per un’occasione speciale: un anniversario, un compleanno, una proposta di matrimonio… O anche una semplice serata di relax e di intimità, perché ogni tanto nella vita è bello coccolarsi e farsi un regalo!

Oltre alla magia del luogo, la cucina è ovviamente quella di altissima qualità e con assoluta cura del prodotto che contraddistingue La Grotta: i ravioli e le pappardelle realizzati rigorosamente a mano, gli antipasti misti con le verdure dell’orto, l’insalata russa che è una poesia di cremosità, le carni eccellenti, i dolci golosi e genuini e tanti altri piatti preparati con sapienza e amore da Milena e Barbara Mendaro.

Insomma: questa è la storia di come, da un luogo storico chiamato La Grotta, ne è nato uno magico chiamato Incanto. Ma come abbiamo già detto le parole non bastano, bisogna provare.