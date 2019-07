Cuneo: deserto il bando di gara per la costruzione del parcheggio interrato di piazza Europa

Dopo la vittoria rappresentata dal rifiuto da parte del TAR del ricorso presentato dall’associazione “Di piazza in piazza” - resa “parziale” dal fatto che lo stesso TAR abbia sottolineato delle incongruenze progettuali - , una doccia fredda si è riversata sulla Giunta comunale di Cuneo nella giornata di oggi (giovedì 4 luglio): il bando di gara relativo alla costruzione del parcheggio interrato di piazza Europa, infatti, è andato deserto.

Il termine ultimo per presentare le offerte era fissato alle 12 della giornata odierna.

La Giunta dovrà ora decidere se ripensare e ripresentare il bando modificandolo o rinunciare del tutto all’iniziativa (e al finanziamento di oltre 3,3 milioni di Euro derivato dal Bando Periferie); l'assessore Davide Dalmasso: "Non ci sono particolari dichiarazioni da fare in merito, dovremmo (e lo faremo) valutare la cosa dal punto di vista amministrativo e decidere come muoverci nell'immediato futuro".

"Questo risultato è la prova che il progetto non è mai stato pensato e voluto a vantaggio dei privati, ma incentrato interamente sull'interesse pubblico - commenta il sindaco di Cuneo Federico Borgna - . L'intervento in piazza Europa ha un senso e un valore più ampio, permette di collegare la zona ad altre aree della città già interessate da interventi di riqualificazione o che presto lo saranno; il prima possibile, quindi, dovremmo decidere quale strada percorrere".

"Era il progetto sul quale si è giocata buona parte dell'ultima campagna elettorale, era il progetto che veniva giustificato come necessario e indispensabile, il progetto del Bando Periferie per una delle due piazze centrali, il progetto che invece di togliere le auto dal centro le avrebbe portate in piena città, il progetto che non poteva essere essere criticato perché "abbiamo avuto la maggioranza dei voti" - ha scritto il consigliere comunale Nello Fierro sulla propria pagina Facebook - . Ci abbiamo provato a fermarlo, dalla raccolta firme al ricorso al Tar bocciato pochi giorni fa. Oggi scopriamo che nessuno ha partecipato al bando, forse c'è chi spera in condizioni migliori visto che l'alternativa parrebbe essere la rinuncia dei soldi".

"Se fosse così sarebbe una doppia sconfitta per la maggioranza cittadina che invece di investire quei fondi per altre opere più utili (ex Kerosene, Bagni Municipali, Villa Invernizzi, le tante esigenze delle frazioni...) ha scelto fino all'ultimo di portare avanti un progetto inutile.Mi aspetto una Commissione urgente per sapere quanto prima quale sarà l'indirizzo dell'Amministrazione".