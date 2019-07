Il Comune di Brossasco è sempre più social: aperto il profilo istituzionale su Instagram

Il Comune di Brossasco è sempre più “social” e… sbarca su Instagram.

Da alcuni giorni il Comune ha infatti aperto un suo profilo Istagram, che si chiama proprio Brossasco.

“La pagina social – spiegano dal Comune – sta prendendo sempre più piede insidiando l’ormai celeberrimo Facebook. Instagram consente di pubblicare foto e video con un breve commento e una breve presentazione”.

“La presenza nei nostri Comuni dei social network è ancora poco diffusa. – aggiunge Paolo Amorisco, sindaco di Brossasco – Molte Amministrazioni sottovalutano le loro potenzialità con il loro potere di informare e di promuovere il territorio.

Brossasco ha già da anni una pagina Facebook, nella quale sono pubblicate le notizie e gli avvisi del Comune, foto ed eventi che si svolgono a Brossasco.

Con Instagram facciamo un altro passo avanti; sarà possibile per chiunque interagire con la nostra pagina: basterà pubblicare sul proprio profilo personale le foto scattate utilizzando l’hashtag #brossasco e queste potranno essere selezionate e condivise sul profilo Instagram istituzionale.

Riteniamo sia un valido e moderno strumento per far conoscere, tramite le foto degli utenti, il nostro paese con le sue tradizioni, le sue borgate e le sue manifestazioni. Stiamo valutando, per il prossimo futuro, altre iniziative in campo ‘social’ per la promozione dell’artigianato e delle attività commerciali”.