Mondovì ospita il Mondiale di "Green BQ" e guarda al gemellaggio con Haut-de-Cagnes

La Coppa del Mondo di "Green BQ" (bocce quadre su superficie erbosa) sbarca a Mondovì. Dopo la prima edizione, tenutasi sui prati di Monastero di Vasco nel 2018, sarà parco Europa, polmone verde del capoluogo monregalese, a ospitare, sabato 6 luglio, la rassegna iridata e a decretare il nome dei successori di Max Rubado e Mariano Gonella nell'albo d'oro.

Le gare inizieranno alle 15 e i partecipanti potranno iscriversi a coppie presso il banco delle iscrizioni fino al completamento dei 16 gironi eliminatori previsti. Ogni girone raggrupperà 16 coppie e le vincenti (oltre ad eventuali seconde migliori classificate) disputeranno il tabellone finale, che inizierà indicativamente verso le 21.30.



Per la coppia vincitrice sono previste 400 bottiglie di birra, 2 abbonamenti LPM Pallavolo Mondovì per la stagione 2019/2020 e un buono vacanza "Primetime vacanze" per quattro persone della durata di una settimana offerto dall'associazione culturale "Barbros".



Sabato 27 luglio, inoltre si terrà in landa francese un gemellaggio tra le associazioni di bocce quadre maggiormente rappresentative a livello internazionale: quella di Mondovì e quella di Haut-de-Cagnes, borgo medievale abbarbicato sulla "collina arrotondata" di Cagnes-sur-Mer.