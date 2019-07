Nomina componenti della commissione per il paesaggio di Bra: candidature in Comune

E’ pubblicato sul sito e all’albo pretorio comunale l’avviso per la nomina dei componenti della nuova Commissione locale per il Paesaggio di Bra.

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12 di venerdì 19 luglio 2019 con raccomandata, posta ordinaria, posta elettronica certificata o a mano all’Ufficio Protocollo del Comune (via Barbacana 6, secondo piano; orari: lunedì, martedì mercoledì e venerdì ore 8.45-12.45, il giovedì continuato dalle 8.45 alle 16), sull’apposita modulistica allegata all’avviso.

Gli interessati a far parte della commissione – la cui partecipazione non prevede compensi economici – devono essere in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e all’architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie e forestali e alla gestione del patrimonio naturale.

E’ necessario inoltre aver maturato un’esperienza almeno triennale nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente nelle specifiche materie precedentemente indicate.

Non possono far parte della commissione i membri della commissione edilizia e di altre commissioni comunali operanti nel settore urbanistico-edilizio, i tecnici interni dell’amministrazione interessata, gli amministratori comunali e i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla commissione.