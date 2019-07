Opere e autori da ogni regione per il concorso "La quercia del Myr" di San Giacomo di Roburent

Grande soddisfazione per Bruno Vallepiano, ideatore del concorso letterario “La quercia del Myr” e per Carlo Turco, presidente dell’associazione culturale Savin per l’evolversi molto positivo della terza edizione del concorso.

Opere ed autori provenienti da ogni regione della Penisola sono al vaglio dei 55 lettori che stanno valutando romanzi e racconti pervenuti numerosissimi alla segreteria del concorso.

Nel frattempo la rosa degli ospiti "Big" che verranno premiati il 21 settembre durante la cerimonia conclusiva è stata completata.

Saranno sul palco del teatro di San Giacomo, in quell'occasione: Margherita Oggero (premio alla carriera) Monica R. Bedana (traduttrice dell'anno) Cristina Giordana (Premio montagna) Bruno Morchio (Giallista dell'anno), Marino Magliani finalista al premio Bancarella, (Premio amici del Myr) e Graziella Dotta (Past Winner) e molti altri amici de "La quercia del Myr".

Un'occasione ghiotta per assistere all'incoronamento del nuovo vincitore del concorso e per condividere una serata con tanti personaggi di primo piano del mondo letterario contemporaneo.

La voce narrante del concorso sarà, ancora una volta, quella dell’attore ligure Lello Ceravolo.

I membri della giuria hanno dichiarato con soddisfazione che il livello delle opere inviate a concorrere, quest’anno è di ottimo livello.

Si è delineata anche la rosa di coloro che hanno scritto storie sul tragico crollo del Ponte Morandi avvenuta il 14 agosto scorso, per partecipare al premio speciale “La quercia per il ponte”.

Il incontro si terrà a San Giacomo di Roburent presso il cinema centro congressi San Giacomo sabato 21 settembre dalle ore 17.