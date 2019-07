Vezza d'Alba, il Comune mette in sicurezza la strada Montà di Borbore-via Piave

Sono iniziati i lavori di sistemazione della strada comunale Montà di Borbore-via Piave, che collega il capoluogo vezzese con la frazione di Borbore.

L'intervento è finanziato grazie al contributo regionale di 40mila euro concesso al Comune in riferimento al dissesto idrogeologico segnalato dall'Amministrazione vezzese nel 2014.

I lavori prevedono l'innalzamento di un muretto per garantire la sicurezza spondale, la regolazione delle acque meteoriche e l'asfaltatura.

La strada, oggetto di frequenti cadute di massi era ormai impraticabile, anche a fronte di una continua manutenzione. Un tempo completamente selciata, si è lentamente deteriorata. È segnalata dal navigatore satellitare come breve percorso per raggiungere il capoluogo per chi proviene da Borbore e dalla Provinciale 292.

Questa modalità in passato aveva provocato seri disagi ai viaggiatori. "Fin dal primo giorno la mia amministrazione si è occupata di strade, dando la priorità a quelle più importanti – spiega il sindaco di Vezza d'Alba Carla Bonino –, ma anche queste strade meritano di essere sistemate per offrire ai cittadini una viabilità sicura e collegamenti utili alla popolazione".