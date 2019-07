Quattro mesi di tempo non bastano al perito, nuovo rinvio al processo "del magnete"

Il perito incaricato non ha depositato l’attesa relazione entro i 120 giorni di tempo a lui concessi. Questa la ragione per la quale il giudice Fabio Liuzzi ha valutato come necessario un nuovo rinvio nel processo in corso presso il Tribunale di Asti per accertare l’effettività degli addebiti contestati a un 38enne imprenditore albese, accusato di furto aggravato per l’aver egli alterato – secondo l’ipotesi della Procura –, mediante l’apposizione di un magnete al contatore della linea di cui era intestatario, il conteggio dell’energia elettrica da lui consumata nel periodo 2013-2016.

Il procedimento prese le mosse da un’ispezione effettuata presso il contatore intestato all’imputato oltre tre anni fa, il 9 febbraio 2016. Secondo l’accusa l’uomo avrebbe indebitamente usufruito di un quantitativo di energia commisurato in 38mila kW/h, cagionando al suo fornitore, la società albese Egea Commerciale, un equivalente danno economico (il controvalore a prezzi correnti può essere stimato in circa 3.500 euro).

Aggiornato nei mesi scorsi per la decisione di procedere a un nuovo approfondimento, col quale l’ingegner Giuseppe Mario Trivero di Alessandria avrebbe dovuto stabilire se il contatore fosse stato effettivamente manomesso, se quello apposto sul contatore fosse effettivamente un magnete e se il suo utilizzo fosse effettivamente idoneo a modificare il conteggio dei consumi, dovrebbe ora arrivare alla discussione e alla sentenza con l’udienza programmata per il prossimo 8 ottobre.

"Il mancato deposito della perizia protrae la durata del dibattimento – commenta il difensore dell’uomo, l’avvocato albese Roberto Ponzio –. Continuiamo a ritenere che tale corpo estraneo non abbia influenzato il funzionamento del contatore, ma che le cause dello stesso siano da ricercare altrove. La verifica effettuata sullo stesso non si è svolta nel rispetto della prescritta normativa tecnica e il suo esito non risulta suffragato da valide giustificazioni scientifiche".