Spaccio di marijuana a Mondovì: assolti due giovani africani

Le indagini condotte dai Carabinieri con appostamenti, pedinamenti e intercettazioni telefoniche, concluse con l’arresto di dieci persone, avevano riguardato alcuni episodi di spaccio avvenuti fra i mesi di luglio 2016 e gennaio 2017.

Gli indagati incontravano i clienti nei giardini pubblici e alla stazione, a poca distanza dall’hotel a Mondovì che ospitava alcuni richiedenti asilo.

Fra questi c’era anche S.A., originario del Gambia, al quale era in seguito stata revocata l’ospitalità nell’albergo. Il giovane era stato fermato qualche mese dopo a Torino.

A processo per spaccio di droga a minori, è stato assolto dal tribunale collegiale di Cuneo "perché il fatto non sussiste".

In un primo tempo era stato riconosciuto da tre minorenni ragazzi sulle foto segnaletiche. Uno di questi, che all’epoca dei fatti non aveva neppure 14 anni, era stato accompagnato in caserma dal padre che avendolo visto “strano”, aveva poi trovato della droga nascosta. Davanti a davanti ai giudici però non hanno riconosciuto l’imputato.

Nello stesso procedimento è stato assolto anche A.S., marocchino residente a Mondovì, accusato di detenzione a fini di spaccio. I carabinieri erano intervenuti su segnalazione di alcuni passanti che lo avevano visto sdraiato a terra. Il ragazzo, che sembrava svenuto, all’arrivo dei militari si era ripreso e aveva cercato di allontanarsi. Sottoposto a perquisizione, gli erano stati trovati in tasca 13 grammi di hashish, un quantitativo sufficiente per la preparazione di 77 dosi. Ma anche nel suo caso i testimoni hanno detto di non conoscerlo.

Il pm Carla Longo aveva invece chiesto condanne a 6 mesi per il marocchino e a 3 anni e 3 mesi per il gambiano.