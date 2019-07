Barolo: a Collisioni dal tramonto all'alba (o quasi) con Bread Religion

“Questa è l’undicesima edizione. Ed è un po’ come se si chiudesse un cerchio e ci si prendesse la responsabilità di aprirne un altro”, dichiara Filippo Taricco, direttore artistico di Collisioni, il festival agrirock che torna ad animare la collina di Barolo fino al 16 luglio.

“Sì, un festival voluto da quattro ragazzi di campagna che sognavano il rock’n’roll. Un festival nato dall’ostinazione di fare un evento dal respiro internazionale in un luogo agricolo. Un festival che da sempre è espressione di un territorio rurale, perché sostenuto dalle istituzioni ma anche da produttori di vini, formaggi, riso, nocciole”, continua Taricco.

Un festival libero da cliché, democratico, eclettico.

Capace di farsi motore, ambasciatore e promotore di un’intera area. Non solo di Barolo. Che, intanto, si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Anzi, sfodera quattro palchi, posizionati in altrettante immaginifiche piazze colorate: la Rossa, la Rosa, la Blu e la Verde. Mixando paesaggi e assaggi, attori e cantautori, scrittori e opinionisti, produttori e artigiani.

“Il bello di Collisioni è proprio quello di poter ascoltare un momento prima un rapper e poco dopo un premio Nobel”, commenta Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte.

Una kermesse trasversale, le cui parole chiave sono convivenza, contaminazione, integrazione e commistione fra le arti e i saperi.

“Ma Collisioni è soprattutto un festival in grado di creare forti relazioni. Con i giovani e con i meno giovani, con il qui e con il là, con la musica, la letteratura, il cinema, il vino e il cibo”, aggiunge Giovanni Quaglia, presidente della Fondazione CRT.

Un festival glocal, che affonda le radici nell’hic et nunc, allungando i rami verso lo skyline dell’Italia e del mondo. Senza limiti e confini.

Il protagonista ufficiale della serata firmata Petra è Molino Quaglia, in programma venerdì 5 luglio, in Piazza Rosa, dalle 18 alle 2.

Dal tramonto all’alba (o quasi), un evento Bread Religion che santifica il pane, anzi, il panino farcito, inteso come contenuto e contenitore di idee, come materia e immaginario in grado di creare sinergie fra agricoltori e mugnai, panificatori e chef, esperti lievitisti e contemporanei musicisti.

Pane. Come relazione, evoluzione, trasformazione. Da cibo pop a cibo rock. Capace di ruggire e di farsi sentire. Grazie al contributo di sette grandi cuochi italiani. A partire da Fabio Poppa, resident chef de Le Scuderie del Castello di Govone, in provincia di Cuneo. Autore di tutte le “basi” della serata, messe a punto utilizzando le farine del molino atestino.

“I colleghi mi hanno comunicato il loro pensiero di farcitura e io ho cercato di realizzare impasti che stessero bene con gli ingredienti”, puntualizza Chef Fabio. Che griffa in prima persona la “Merenda Sinoira”.

“In Piemonte è per tradizione la merenda che tende alla cena. L’antesignana rurale del più urbano apericena. Una merenda agricola, che si tiene tra le 17 e le 19, e comunque sempre prima delle 20. Ritmata da salame, frittata, pane, cipolla bagnata nell’olio e vino Moscato”, racconta lo Chef.

Che inanella frittata di patate di montagna (per metà cotte al forno e per metà lessate) con uova e grana padano, maionese all’olio d’oliva e composta di cipolle di Andezeno al Nebbiolo.

Il tutto contenuto in un panino a lievitazione mista con Petra 1 e Ottimais, profumato al burro e salvia. Marco Visciola, chef di Il Marin, guardando il Porto Antico di Genova, propone l’onda pungente e incessante del mare, concentrata nella “Focaccia Sgombrock”: un panfocaccia, realizzato con le macinate a pietra Petra 1 e Petra 9, cui fa da complice lo sgombro.

“Lo scotto sulla sua pelle, dopo averlo impreziosito con zucchero di canna e sale affumicato. E lo abbino a zucchine trombetta alla scapece, con erbe liguri come basilico e maggiorana. Mentre la parte cremosa e acida la dà la prescinseua, la nostra tipica cagliata”, spiega Chef Marco. Che, per l’estate, tiene anche le redini del bistrot Anciôa, su una terrazza di Eataly. Proponendo inni all’acciuga e “I magnifici 7”: sette piatti iconici e immancabili, devoti al mare.

A rialzare i “gradi” ci pensano i cocktail firmati dai mixologist di Compagnia dei Caraibi, azienda di Vidracco che dispensa solo distillati d’eccellenza.

Una realtà versatile, attiva nell’importazione e distribuzione di spirits premium e super premium (e pure di soft drink), provenienti dal mondo e dal Bel Paese. Proprio come il Malfy Gin, con chiaro riferimento ad Amalfi e alla sua Costiera dove, agli inizi dell’undicesimo secolo, si dice che i monaci abbiano inventato il gin. È distillato in quel di Moncalieri dalla famiglia Vergnano (i mastri distillatori sono Beppe Ronco e Denis Muni) ed espresso in un poker di referenze che spaziano dall’Originale (con ginepro wild e acqua sorgiva del Monviso) a quella con i limoni sfusati (della Costiera, naturalmente), da quella con pompelmo rosa siciliano a quella con arance rosse siciliane. Un gin di grande appeal, dal timbro azzurro e solare. Ma non mancano i bitter Rouge! white e red. Quest'ultimo perfetto con l'East Imperial grapefruit tonic water, oppure col Vermouth Riserva Carlo Alberto la cui preziosa bottiglia - firmata da Assiolo (Gianluca Scolaro) - rievoca la cultura sabauda, rammentando le architetture di Torino e sintetizzando Art Déco e Art Nouveau, il colonnato della Gran Madre e la silhouette di Palazzo Madama.

E ancora, l'amaro Jafferson by Vecchio Magazzino Doganale. Un amaro rurale calabrese, virtuoso di bergamotto, origano, rosmarino e arance dolci e amare. E poi l'ammaliante amaro Mandragola, figlio di quindici erbe raccolte in Val Chiusella, nonché il liquore digestivo Salvia & Limone, custodito in una bottiglia da collezione. E' ideale per un drink dalle note inedite.

Dj set, vocalist e percussioni, panini d’autore, bollicine e drink che vanno a ritmo della musica live.

A firmarla? I Diecicento35 - come il codice di avviamento postale del quartiere Mirafiori Sud di Torino - con la presenza di Carola Rovito, Marco Bressello e Lorenzo Bulgarini.

A seguire, la travolgente ironia del dj set siglato Tuttafuffa e l’aftershow Supalova targato da un maestro dell’house music come Joe T Vannelli. Con lui alla consolle: i Vannelli bros e Silvano Del Gado per ballare tutta la notte.