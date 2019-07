A Collisioni torna BREAD RELIGION, l’evento gourmet firmato da Petra – Molino Quaglia

All’interno di Collisioni, a Barolo in piazza Rosa, Petra torna venerdì 5 luglio con Bread Religion, il suo evento “enogastromusicale”, nell’ambito del palco “Wine&Food”.

Protagonisti i panini gourmet firmati da alcun tra i più conosciuti chef italiani dall’animo rock, accompagnati da Supalova dj Aftershow by Joe T Vanelli, diversi altri artisti e maestri della pizza, per una serata dalla combinazione esplosiva.

Bread Religion è il momento gourmet dedicato al pane che nel puro stile “agrirock” di Collisioni mette in dialogo alti contenuti di educazione e conoscenza gastronomica (sulla farina, panificazione e lievitazione) con la musica. Bread Religion è infatti il risultato di un lavoro di squadra: agricoltori, mugnai, panettieri, cuochi stellati, nutrizionisti, esperti accademici di lieviti e impasti, riuniti per confermare ancora una volta che anche il più comune cibo da take-away, il panino farcito, può diventare un pasto gustoso e gourmet in linea con una corretta dieta mediterranea.

Nella Piazza Rosa, venerdì 5 luglio, ci saranno 8 banchi dedicati a grintosi chef italiani, come Eugenio Boer, Eugenio Roncoroni, Alessandro Mecca, Fabio Poppa, Andrea Larossa, Marco Visciola e Francesco Oberto che prepareranno per il pubblico panini gourmet di loro creazione, salendo poi sul palco per raccontarsi e insegnarci le loro ricette, intervistati dal critico gastronomico Paolo Vizzari, già curatore della rubrica La Tavola del settimanale L'Espresso.

Ad accompagnarli dalle 18.00 alle 2.00 del mattino plurimi eventi live tra cui i Diecicento35 con la presenza di Carola Rovito, Marco Bressello e Lorenzo Bulgarini, il dj set dei Tuttafuffa con quel pizzico di improvvisata ironia che porta il sorriso sulla pista da ballo e infine il grande aftershow, al termine del concerto di Max Gazzè, Carl Brave, Rkmoni e Daniele Silvestri, Supalova, la serata di punta con vocalist, percussioni e DJ-Set ideata dal grande Joe T Vannelli che sarà a Barolo con la sua consolle per far ballare il pubblico fino all'alba insieme ai Vannelli Bros e Silvano Del Gado.

Ad accompagnare i panini di Bread Religion, le immancabili bollicine dell’Asti Secco e Moscato, cui seguiranno i cocktail preparati dagli esperti mixologist di Compagnia dei Caraibi con Malfy Gin e Vermouth Riserva Carlo Alberto. Per concludere sono proposti all’assaggio gli ottimi dolci Baratti&Milano.

Questi gli chef rock che farciranno con creatività, gusto e fantasia i panini fatti da Fabio Poppa con farine Petra:

Eugenio Boer: “Un vitello un po' ligure” (vitello tonnato su focaccia di Petra 3 e farina di grano germogliato)

Eugenio Roncoroni: “Cuban Sandwich” (brisket di manzo, prosciutto di Praga, Cetrioli pickled, fonduta di Cheddar Cheese, senape e salsa Al Mercato in panino di Petra 1)

Alessandro Mecca: “Tomino e Acciughe” (con panino di Petra 9, lievito madre e semola di grano duro)

Fabio Poppa: “Merenda Sinoira” (frittata di patate di montagna, cipolla di Andezeno al Nebbiolo e maionese all'olio di oliva tra fette di pane Petra 1 e Ottimais al burro e salvia)

Andrea LaRossa: “Burger di Roast Beef di Fassona e salsa aioli” (in panino di Petra 9 e Bonsemì)

Marco Visciola: “Focaccia Sgombrock” (panfocaccia Petra 1 e Petra 3, con sgombro affumicato, zucchine trombetta, prescinseua e salmoriglio ligure)

Francesco Oberto: “Cotto e Formaggio” (crema di Spalla cotta e affumicata, formaggio caprino in tuorlo dell’uovo marinato e olio evo, con pane Petra 9 e Petra 1, lievito madre e farina di grano saraceno germogliato

All'ottavo banco di assaggio, per chiudere in dolcezza, un Maître Chocolatier di Baratti&Milano farà assaggiare il “Bocconcino al latte con crema di nocciole e cacao Antica Ricetta Baratti&Milano” dove il bocconcino è un pane al latte fatto con Farina Petra 1.