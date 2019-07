A Cuneo, nel Parco della Resistenza arriva 2Incanti nel parco"

Al via la rassegna di Teatro Ragazzi Estate, domenica 14 luglio

Compagnia A.T.G.T.P (Ancona): CHIAMATEMI PIG GI

Dopo la morte di suo padre, re di Capota, il giovane erede è costretto a prenderne il posto, ma la vita da sovrano non fa proprio per lui: troppi doveri, enormi responsabilità, pericoli in agguato... così il giovane erede fugge da una falsa libertà e dal troppo potere, inventando una nuova identità e un insolito nome: Pig Gi!

In cerca di una casa e di una nuova famiglia, la troverà per caso in un circo. Lì incontrerà personaggi bizzarri e avrà modo di conoscere i suoi limiti e i suoi talenti, superando prove sempre più difficili e scoprendosi, alla fine, pronto a svelare la sua vera identità.





Per tutti





In caso di pioggia lo spettacolo sarà annullato