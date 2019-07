Alle Terme di Lurisia una serata di solidarietà con buon cibo e grande musica

Venerdì 12 luglio a partire dalle ore 19 il Parco delle Terme di Lurisia a Roccaforte Mondovì ospita una serata solidale tra buon cibo e grande musica, organizzata dall’Ail di Cuneo Sezione “Paolo Rubino”.

Ad un apericena farà seguito il concerto de “I Polifonici del Marchesato”, corale che in trent’anni di attività ha calcato i più importanti palcoscenici italiani e internazionali. Durante l’evento sarà inoltre possibile visitare la mostra itinerante “Vent’anni insieme per raccontarci e per ringraziarvi”, allestita dall’Ail di Cuneo in occasione dei principali eventi che si svolgeranno nel 2019 per festeggiare i primi 20 anni di vita della sezione Paolo Rubino.

In caso di maltempo l’evento si terrà presso la sala polivalente “Palaterme” di Lurisia.

“L’appuntamento a Lurisia è uno dei tanti eventi sul territorio attraverso i quali desideriamo festeggiare i nostri primi vent’anni – dichiara Elsa Morra, presidente dell’Ail di Cuneo – e con i quali vogliamo omaggiare la popolazione di questa meravigliosa provincia che ci ha supportato così tanto da farci diventare la splendida realtà che oggi siamo. Questa volta ci avviciniamo innanzi tutto ai nostri sostenitori del Monregalese, ma ovviamente tutti sono invitati. Ringraziamo di cuore Alessandro Invernizzi, amministratore delegato di Lurisia Terme ma soprattutto grande sostenitore dell’associazione, per l’ospitalità offertaci”.

Nata nel 1986 a Saluzzo e formata da cinquanta elementi, l’Associazione Corale “I Polifonici del Marchesato” ha al suo attivo centinaia di concerti.

Nei suoi oltre 30 anni di vita ha calcato prestigiosi palcoscenici italiani come la Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi, la Basilica di San Giacomo e la Basilica Santi Apostoli a Roma, il Teatro Ariston di Sanremo, il Teatro Regio di Torino, Palazzo Vecchio a Firenze, il Palazzo della Gran Guardia e l’Arena di Verona. La corale si è esibita anche in Spagna (Valencia e Barcellona), Francia (Mentone, Lione, Marsiglia) e Germania (Heidenheim).

Quest’anno ha scelto di affiancare l’Ail di Cuneo per i 20 anni promuovendone l’attività durante la quindicesima edizione di “Suoni dal Monviso”, una serie di appuntamenti musicali che da luglio ad ottobre si svolgono su e giù per le vallate del “Re di pietra”.

All’Ail sarà dedicata in particolare la serata conclusiva del 13 ottobre a Barge.

Oltre che con la mostra, che rimarrà allestita a Lurisia fino al 3 agosto, l’Ail di Cuneo sarà presente alla serata con materiale informativo dedicato a tutti quanti vogliano saperne di più sui suoi primi 20 anni e sui primi 50 anni dell’Ail nazionale, e magari diventarne volontari.