Cervere: le attività della consulta giovani ripartono dalla notte Orange

Bianca, come vuole la tradizione del binomio movida-commercio? Rosa, come nella celebre canzone di Umberto Tozzi?

A Cervere, la notte di nuova generazione ha un colore Orange e, nella serata di venerdì 12 luglio, porterà in piazza San Sebastiano, per il secondo anno consecutivo, un'atmosfera beach.

Assieme all'estate ragazzi, questo specifico evento contraddistingue per valore aggiunto e capacità trainante l'intera programmazione estiva nella città del Porro, rappresentando uno dei culmini dell'intensa attività preparatoria, organizzativa e promozionale vasta della consulta giovanile proposta dalla giunta Marchisio e istituita dal consiglio comunale nel corso del passato mandato quinquennale.

Tra gli elementi più caratterizzanti, la crescente interazione fra la consulta stessa e l’economia commerciale cittadina, confermata dalla composizione del menù e dell'offerta gastronomica della serata del 12: le “caraffe” di Mojito, infatti, saranno accompagnate da una serie di “punti food” dove si potranno degustare le leccornie preparate da Osteria Primi Dolci, Ristorante Pizzeria Gambero Rosso, Bar Corallo, Alimentari Gerbaudo, Panetteria Milanesio e le due Macellerie Bosio e Leone.

“Siamo molto felici, come amministratori locali e come cittadini, di aver contribuito all'allestimento di un appuntamento-simbolo dell'estate di Cervere il cui merito è dei nostri giovani, ragazzi e ragazze che scommettono sul potenziale del nostro Comune come luogo di aggregazione per tutto il territorio circostante e anche oltre - commenta soddisfatto il sindaco, Corrado Marchisio - È la conferma della validità del nostro progetto, da tutti condiviso, di una sede di dialogo e collaborazione stabile, attuato fin dalla scorsa consiliatura, per promuovere la piena comunicazione tra il mondo giovanile e l’amministrazione cittadina. Ciò è avvenuto appunto attraverso l’insediamento di un'apposita consulta il cui ruolo e funzioni saranno rafforzati nel corso del quinquennio appena iniziato, come previsto dal nostro programma per il bene comune sulla cui base abbiamo ottenuto il rinnovo della fiducia popolare. Un dialogo di cui beneficia l'intero tessuto connettivo sociale, comprese appunto le attività commerciali del concentrico urbano, coinvolte e valorizzate nell'evento, con un effetto benefico moltiplicato e ancor più prezioso in questo momento”.

Le prenotazioni alle consumazioni gastronomiche e beverage ai tavolini sono possibili fino al 7 luglio, tramite la pagina Facebook del Comune di Cervere, mentre l'ingresso alla parte musicale è libero.