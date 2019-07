Charter night del Lions club di Santo Stefano Belbo

Al ristorante "La Bossolasca" si è svolta la tradizionale serata charter night del locale Lions club Santo Stefano Belbo-Vallebelbo, coincisa con la celebrazione dei 24 anni di fondazione del sodalizio.

Nel corso della serata sono stati assegnati due premi Civitas, istituiti per rendere omaggio all’impegno civico di personalità che abbiano promosso i principi di buona cittadinanza e si siano dedicati a migliorare la comunità senza scopo di lucro.

Quest’anno il riconoscimento è andato a Carlo Pace di Santo Stefano Belbo, per «l’incessante e appassionata attività di volontariato svolta da numerosi anni in favore della comunità santostefanese, sia prestando collaborazione nello svolgimento delle varie attività parrocchiali, sia offrendo assistenza e conforto alle persone affette da gravi malattie», e al dottor Franco Testore di Canelli, per «la dedizione e l’umanità dimostrata nei confronti dei malati di cancro, prima come direttore del reparto di Oncologia dell’ospedale di Asti e poi, dopo il pensionamento (dal 1° gennaio 2019), come volontario dell’Associazione scientifica per la terapia e la ricerca in Oncologia».

Nel corso della charter night è stato presentato il nuovo consiglio direttivo del Lions club Santo Stefano Belbo-Vallebelbo per l’anno 2019-2020: con il presidente Laura Capra ci saranno due vicepresidenti, Gianni Filipetti e Oscar Bussi, il segretario Stefano Casazza, il cerimoniere Giovanni Sandri, il tesoriere e addetto stampa Riccardo Cascino, il censore Mario Del Tufo e quattro consiglieri: Andrea Gatti, Gabriella Giovine, Lucia Parodi e Vincenzo Soria.

Pierluigi Santero è stato nominato presidente del comitato soci, mentre Marcello Sterpone è il revisore dei conti.