Cinema d’estate a Bra: sul grande schermo “Parlami di te”

S’intitola “Parlami di te” il film in cartellone giovedì 11 luglio a San Michele per la rassegna “Periferia cuore della città”.

La pellicola francese di Hervé Mimran racconta di Alain Wapler, un amministratore delegato sempre di corsa, sprezzante del tempo e degli altri, che non ha cura “per i perdenti e per la famiglia”, finché il suo corpo cede. Quando è colpito da un ictus, confonde le parole e i ricordi. A riordinargli il linguaggio e la vita ci prova Jeanne, giovane terapeuta alla ricerca della sua madre biologica.

Nel cast ci sono Fabrice Luchini; Leïla Bekhti e Rebecca Marder.

La rassegna “Periferia cuore della città” prosegue giovedì 18 luglio, a Bandito, con “Troppa Grazia” di Gianni Zanasi con Alba Rohrwacher, Elio Germano e Giuseppe Battiston e il 25 luglio con “Old man & the gun” (regia di David Lowery, con Robert Redford, Casey Afflek e Danny Glover) in frazione San Matteo.

Ad agosto il cinema all’aperto prosegue il 1° con “Copperman” di Eros Puglietti con Luca Argentero, Antonia Truppo e Galatea Ranzi) in via Sobrero; giovedì 8 “The Wife” (con Glenn Close, Jonathan Pryce, Christian Slater e Max Irons) in frazione Riva; giovedì 15 “Un’estate in Provenza” (di Rose Bosch con Jean Reno, Anna Galiena e Chloé Jouannet) in piazza Giolitti. Giovedì 22 agosto torna l’appuntamento con il cartone animato “C’era una volta un principe azzurro” nel quartiere Madonna Fiori, mentre il 29 agosto a Pollenzo sarà proiettato “Il verdetto” di Richard Eyre con Emma Thompson, Stanley Tucci, Fionn Whitehead.

Chiude la serie "Periferia cuore della città", giovedì 5 settembre, in piazza Caduti per la libertà, la proiezione dei documentari di Remo Schellino “Quando Bra era Regina di cuoi. Conciatori e concerie, un secolo di lavoro e di lotte” e "Giovanni Arpino, un realista romantico".

I film iniziano dopo le 21,30. Ingresso libero e posti a sedere fino ad esaurimento.