"Crear al País": a Robilante un ciclo di incontri di cultura occitana con poesia, teatro, musica e cinema

Nell’ambito della rassegna “Crear al País” (Creare al Paese), ciclo di incontri sulla cultura occitana, Venerdì 12 luglio alle ore 21, Diego Anghilante e Fredo Valla presentano il film “E i a lo solelh – François Fontan e la descuberta de l’Occitania”.

Chi era François Fontan? Lo dice lui stesso, in una lettera datata 16 luglio 1978

“Ho consacrato la mia vita allo studio dei problemi etnici nel mondo e alla lotta politica per la decolonizzazione dell’Occitania. Creatore della teoria etnista, fondatore nel 1959 del Partito Nazionalista Occitano, imprigionato e condannato nel 1961 per aver aiutato il Fronte di Liberazione Algerino, fondatore nel 1966 in Italia del Movimento Autonomista Occitano (MAO), oggi ho la soddisfazione di vedere la nostra indicazione politica accolta dai principali movimenti occitanisti. Ho vissuto fino ai miei cinquanta anni come un rivoluzionario di professione, dal punto di vista materiale nella miseria…”

I due registi hanno realizzato il film nel 1999, a vent’anni dalla scomparsa, coinvolgendo personalità del mondo politico e culturale occitano, provenienti da diverse aree geografiche e linguistiche, tra cui spicca la forte personalitá di Robert Lafont, a cui è stato recentemente reso omaggio a dieci anni dalla scomparsa, in occasione dell’XI edizione del “Premio Ostana – Scritture in lingue madri”. 4

Il film viene riproposto a quarant’anni dalla scomparsa di François Fontan attraverso la riedizione di “Etnismo” a cura delle edizioni Papiros.

La proiezione del film sarà l’occasione per ricordare anni ricchi di attività militanti e politiche per la difesa e la promozione della lingua occitana e del suo territorio. Insieme agli autori porterà una sua testimonianza sarà in sala anche Dario Anghilante che, insieme a Sergio Salvi, Dino Matteodo, Diego Anghilante e Sergio Berardo, ha portato una propria testimonianza nella nuova versione di “Etnismo”.