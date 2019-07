“MaB UNESCO Monviso Youth Camp” al rifugio Galaberna di Ostana

La Riserva della Biosfera transfrontaliera (RBT) del Monviso con la Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura e la Cooperativa Caracol organizzano dall’8 al 12 luglio la seconda edizione del “MaB UNESCO Monviso Youth Camp”, destinato ai ragazzi, italiani e francesi, dai 15 ai 18 anni che vivono o studiano nella RBT del Monviso.

Nel corso del Camp, che si terrà in Valle Po, presso il Rifugio Galaberna di Ostana, i ragazzi avranno modo di conoscere il programma “Man & the Biosphere” dell’UNESCO, confrontarsi sui temi dello sviluppo sostenibile e ideare proposte concrete per sviluppare sul territorio gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Al termine del Camp è previsto un momento di “restituzione”, da parte dei ragazzi, dell’esperienza vissuta, con la presentazione alle istituzioni dei risultati dei lavori.

Venerdì 12 luglio alle ore 14.30 presso il Rifugio Galaberna (Località Villa 18, Ostana, CN) sarà presentato il progetto con un momento di condivisione con i ragazzi dei risultati del Camp, per ascoltare le loro proposte e discutere dei possibili sviluppi.

Sarà possibile prima del momento di restituzione, pranzare presso il rifugio Galaberna insieme ai ragazzi (ore 13,00).

Per questioni logistiche e organizzative è necessario segnalare la partecipazione entro martedì 9 luglio al numero 0175 46505.