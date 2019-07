Paolo Conte in concerto all'Anima Festival di Cervere: ancora biglietti disponibili per l'evento

Dopo il sold out al Teatro Regio di Torino (15 aprile) e quello del Creberg Teatro di Bergamo (10 maggio), si aggiunge una nuova data estiva al tour di celebrazione dei cinquant’anni di “Azzurro”. Il primo brano, interpretato allora da Adriano Celentano, che ha portato Paolo Conte ad essere conosciuto in Italia e nel mondo.

Domani venerdì 5 luglio, alle ore 21.30, il cantautore astigiano farà tappa all’Anfiteatro dell’Anima di Cervere (Cuneo), con la produzione di Concerto Music e l’organizzazione di Dimensione Eventi.

Ci sono ancora biglietti disponibili per lo spettacolo di domani.

PAOLO CONTE – il nuovo disco

Da venerdì 9 novembre è disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e nelle principali piattaforme streaming “Live in Caracalla – 50 years of Azzurro” (BMG), il nuovo disco di Paolo Conte registrato dal vivo alle Terme di Caracalla a Roma insieme ad un’Orchestra composta da musicisti d’eccezione. Tra i brani è stato inserito “Lavavetri”, il nuovo inedito cantato dal cantautore astigiano, che ci regala questo singolare valzer a distanza di un anno da “Per me”, l’ultimo inedito pubblicato nella raccolta “Zazzarazaz”.

CD1: Ratafià (live); Sotto le stelle del jazz (live); Come di (live); Alle prese con una verde milonga (Live); Messico e nuvole (Live); Languida (Live); Snob (live); Recitando (Live); Eden (live); Sudamerica (live); Lavavetri.

CD2: Dancing (live); Gioco d’azzardo (Live); Gli impermeabili (live); Madeleine (live); Via con me (Live); Max (live); Diavolo rosso (live); Le chic et le charme (live); Azzurro (live); Bye, music (live).

ANFITEATRO DELL’ANIMA – una location unica

Una location magica sospesa tra cielo e terra a Cervere, a pochi passi da Cuneo, tra le Langhe ed il Monviso, che esercita da sempre un fascino irresistibile sul pubblico e sugli artisti. La bellezza naturale del luogo, immerso nel verde, si fonde con la forza dell’architettura con le pietre monolitiche ad abbracciare il palcoscenico e la scultura “Anima” che si staglia sul panorama con il suo volto di donna. Una dimensione sospesa nel tempo, dove potersi rifugiare per staccare la spina per il tempo di un concerto da ricordare come un’emozione, una vera e propria esperienza dell’anima. Nel 2018 ha ospitato Anastacia, Edoardo Bennato, Ermal Meta, Anna Oxa e Beppe Grillo. Il primo nome dell’estate 2019 è Paolo Conte.

ORGANIZZATORI

L’Associazione Culturale Arturo Toscanini (www.associazionetoscanini.it), con alle spalle una decennale esperienza nell’organizzazione di eventi, ha fortemente voluto la realizzazione di una location pensata per poter dare un’offerta culturale in chiave moderna, sulla base concettuale dell’antico teatro greco. E’ creatore del format “Anima Festival” organizzando direttamente gli appuntamenti con Giorgia e Venditti.

Dimensione Eventi srl (www.dimensioneeventi.it), leader nell’organizzazione di spettacoli musicali e teatrali su territorio nazionale ed internazionale, porta invece all’Anfiteatro dell’Anima i restanti appuntamenti.

Tutti gli eventi sono già in vendita con il circuito Ticket One (on-line su www.ticketone.it ed in tutti i punti vendita affiliati).

Presente anche un punto di prevendita locale presso TABACCHERIA LA SCALETTA - Via Roma 157 - Fossano aperta: dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 13 e dalle 14 alle 19.30 tel. 0172/636556

Le sere di spettacolo sarà anche attivo un botteghino per vendita tickets in loco presso l’Anfiteatro dell’Anima.

Tutti gli spettacolo avranno inizio alle ore 21.30.

Per maggiori informazioni: info@dimensioneeventi.it – tel. 011/2632323 (dal lunedì al venerdì 10-13 e 15-18).